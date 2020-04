Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 4. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Aktuelle Lage zum Themenkomplex "Corona":

Im Revierbereich Wolfenbüttel kam es zu diversen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. In insgesamt 15 Fällen wurde gegen das Kontaktverbot der bestehenden Allgemeinverfügung der Stadt Wolfenbüttel verstoßen. Es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und Platzverweise ausgesprochen. Darüber hinaus verstießen die Betreiber zweier Gaststätten gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Wolfenbüttel, entsprechende Anzeigen wurden auch in diesen Fällen gefertigt.

Kriminalitätslage:

Diebstahl unter erschwerenden Umständen von zwei PKW:

Flöthe, Auf den Wöhren/Im Mahnhof, 02.04.2020-03.04.2020, 22:00 Uhr - 07:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Ortschaft Flöthe zu zwei Komplettentwendungen von PKW. Der Schaden beläuft sich auf ca. 27.000 Euro, Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an das PK-Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331/933-115.

Diebstahl unter erschwerenden Umständen in mehreren Fällen:

Wendessen, Kleingartenverein, 28.03.2020 - 03.04.2020

Im genannten Tatzeitraum kam es im Kleingartenverein Wendessen zu diversen Einbruchdiebstählen. Bislang unbekannte Täter hebelten mehrere Gartenlauben auf und durchsuchten das Innere nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden u.a. verschiedene Werkzeuge und ein Elektrogerät entwendet. Die Ermittlungen dauern an, sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an das PK-Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331/933-115.

Verkehrslage:

- entfällt -

Die Polizei Wolfenbüttel appelliert weiterhin an die Bürgerinnen und Bürger sich ruhig, besonnen und verantwortungsvoll hinsichtlich der Corona-Pandemie zu verhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell