Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Pkw aufgebrochen

Erkelenz-Gerderhahn (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Sonntag (8. März), 22 Uhr und Montag (9. März), 7.30 Uhr, in ein Fahrzeug ein, welches an der Straße In Gerderhahn parkte. Sie entwendeten unter anderem Bohrhämmer, Akkuschrauber und weitere Werkzeuge.

Am Samstag (7. März), zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, brachen Täter ein weiteres Fahrzeug auf, welches ebenfalls auf der Straße In Gerderhahn parkte. Daraus stahlen sie eine Säge, eine Bohrmaschine sowie ein Radio.

