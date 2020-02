Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Folgemeldung zu Raubüberfall auf Supermarkt

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bad Segeberg (ots)

Am 11. Januar 2020 ist es in Pinneberg-Waldenau zum Raubüberfall auf den separaten Getränkemarkt eines Supermarktes in der Nienhöfener Straße gekommen.

Siehe hierzu Original-Meldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4490236 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4493057

Am Samstag, den 1. Februar 2020, nahm die Polizei in dieser Sache einen Tatverdächtigen fest. Zeugen der Tat erkannten ihn im betroffenen Markt wieder und riefen die Polizei. Der 14-jährige Pinneberger wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Der Tatverdacht erhärtet sich durch die gesicherten Videoaufzeichnungen der Tat sowie Beweismittel, die bei einer anschließenden Durchsuchung aufgefunden wurden. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss entlassen.

Da sich aus den gewonnenen Erkenntnissen weitere Ermittlungsansätze ergaben, die zunächst überprüft werden mussten, erfolgt die Pressemeldung am heutigen Tage.

