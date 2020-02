Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg

Wahlstedt // Reizgas in Wahlstedter Schule versprüht

Bad Segeberg (ots)

Nach ersten Ermittlungen versprühten am Mittwoch den 5. Februar in der ersten großen Pause ein oder mehrere Unbekannte Reizgas in einer Wahlstedter Schule. Das Gas verursachte bei einigen Schülern Kopfschmerzen und Husten. Der Rettungsdienst versorgte die Schüler vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr wurde angefordert um Schadstoffmessungen vorzunehmen und das Gebäude zu belüften. Die Polizei ermitteln in diesem Sachverhalt wegen gefährliche Körperverletzung.

