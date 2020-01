Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Brakel - Gehrden (ots)

Am Samstag, 18.01.2020 gegen 09.45 h kam es in Brakel- Gehrden auf der Straße Alter Graben/ Einmündung zur Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem sich eine 83jährige Radfahrerin schwer verletzte. Die Fahrzeugführerin kam aus ungeklärter Ursache, ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht werden musste, wo sie stationär verblieb.

