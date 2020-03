Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

An der Fahrertür eines Pkw, der am Rosenweg abgestellt war, schlugen Unbekannte, in der Zeit zwischen dem 8. März (Sonntag), 18 Uhr und dem 9. März (Montag), 8.30 Uhr, eine Scheibe ein. Hierdurch gelangten sie in den Fahrzeuginnenraum. Ob etwas erbeutet wurde, wird noch ermittelt.

