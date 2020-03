Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

Täter wurden gestört

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Jacobastraße wurden die Täter durch den Besitzer der benachbarten Halle entdeckt und er verständigte die Polizei. Bevor die Beamten eintrafen, flüchten die Täter in einem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Hinter dem Wagen zogen sie einen großen Anhänger mit Plane.

Die Tatzeit war am 08. März gegen 00:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell