Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - E-Bike geklaut - Mit Promille unterwegs - Passat beschädigt - Marihuana und Baller-Liquid sichergestellt -

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Rittershausen: E-Bike gestohlen -

Unbekannte Diebe ließen von dem Gelände der Firma Rittal in der Siegener Straße ein rund 3.700 Euro teures Mountainbike mit Elektromotor mitgehen. Das blau-schwarze E-Bike der Marke Giant stand zwischen Dienstagabend (21.04.2020), gegen 21.30 Uhr und Mittwochmorgen (22.04.2020), gegen 06.00 Uhr auf dem Firmenparkplatz. Die Täter knackten das Schloss und machten sich mit dem Rad aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar: Audifahrer mit Promille -

Am frühen Mittwochmorgen (22.04.2020) stoppten Wetzlarer Polizisten einen Promillefahrer. Gegen 00.50 Uhr fiel der Audi in der Wetzlarer Innenstadt auf. Die Ordnungshüter stoppten den Wagen und mussten feststellen, dass der 42-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 1,26 Promille. Der Wetzlarer musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Auf den Promillefahrer kommt ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Wetzlar: Heckscheibe zu Bruch geschlagen -

Nachdem Unbekannte die Heckscheibe seines grauen Passats beschädigte, wird der Besitzer rund 400 Euro für eine neue aufbringen müssen. Sein VW stand am Dienstag (21.04.2020), zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr in der Edgar-Hobinka-Straße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem festen Gegenstand gegen die Scheibe schlugen. Hinweise zu den Unbekannten erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Marihuana und Baller-Liquid sichergestellt -

Die Kontrolle von zwei Fahrzeugen in der Wetzlarer Innenstadt brachte jede Menge Betäubungsmittel zutage. Zudem stand einer der Fahrzeugführer selbst unter dem Einfluss von Drogen.

Am 19.04.2020, gegen 11.40 Uhr stoppten Wetzlarer Polizisten auf dem Bahnhofsvorplatz einen Dacia. Kaum hatte der 22-jährige Fahrer die Scheibe heruntergelassen, schlug den Ordnungshütern ein starker Marihuana-Geruch entgegen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten sie bei dem 20-jährigen Beifahrer eine Tüte mit rund 100 Gramm Marihuana. Reaktions- und Gleichgewichtstests bei dem Fahrer ergaben den Hinweis auf Drogenkonsum, so dass die Kollegen eine Blutentnahme anordneten. Das in Wetzlar lebende Brüderpärchen musste mit auf die Wache. Nachdem sich der Ältere einer Blutentnahme unterzogen hatte und das Marihuana sichergestellt war, durchsuchten die Polizisten die Wohnung der Brüder. Hier stellten sie lediglich eine geringe Menge an weiteren Drogen sicher. Auf beide kommen nun Strafanzeigen wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Den 22-Jährigen erwartet zudem eine Strafe wegen seiner Drogenfahrt.

Am Montagabend (20.04.2020) fiel einer Streife in Nauborn ein in Gießen zugelassener Seat auf. Die Polizisten stoppten den Wagen und kontrollierten die Insassen. Im Rucksack des 23 Jahre alte Beifahrers lagen drei Fläschchen Liquid für E-Zigaretten. Da der Verdacht bestand, dass diese Flüssigkeiten mit Betäubungsmitteln vermischt sein könnten, stellten die Polizisten die drei Fläschchen sicher. Ein Schnelltest auf der Wetzlarer Wache wies als Bestandteil der Flüssigkeiten XTC nach. Die Wetzlarer Polizei ermittelt gegen den 23-jährigen Beifahrer aus dem Schöffengrund wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

