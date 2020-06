Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 22.06.2020

Goslar (ots)

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

St. Andreasberg. Am 22.06.2020, gegen 16:20 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann aus dem Kreis Neuss / Nordrheinwestfalen die L 521 von Sieber nach St. Andreasberg.

Beim Durchfahren einer scharfen Rechtskurve kam der 73jährige mit seinem Krad nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte sich der Kradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der Kradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Am Krad sowie an einem Leitpfosten entstand nur relativ geringer Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 650 Euro.

