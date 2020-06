Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI GGoslar

Goslar (ots)

Randalierende Person auf dem Marktplatz

Am Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, fiel ein 36-jähriger Goslarer auf, als er sich im Brunnen auf dem Goslarer Marktplatz wusch. Nachdem er mit seiner Körperpflege fertig war, stieg er von dem Brunnen herab und begann die Gäste am Brunnen zu beleidigen und zu beschimpfen. Dann schlug offensichtlich wahllos auf einen Passanten ein, der gerade den Brunnen passierte. Andere Besucher des Marktplatzes griffen in das Geschehen ein und es entstand eine Rangelei. Letztendlich floh der Mann in Richtung Fischemäker Straße. Hier konnte er dann von den informierten Polizeibeamten entdeckt und festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde anschließend zur Polizeidienststelle verbracht und hier einem Amtsarzt vorgeführt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell