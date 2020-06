Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 22.06.2020

Goslar (ots)

Sachbeschädigung und Vandalismus / Seesen - Münchehof

Seit November des letzten Jahres mehren sich die Vorfälle im Bereich und in der Nähe des Schulgeländes in Münchehof, in denen es zu Sachbeschädigungen, Vandalismus oder ähnlichem kommt. Insbesondere fiel dabei auf, dass die Täter Gegenstände verbrannten und in einem Fall wurde sogar ein selbstgebauter Brandkörper aufgefunden, der durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst fachgerecht entsorgt werden musste. Die Tatausführungen und das Areal der Tatörtlichkeit lassen darauf schließen, dass es sich um ansässige jugendliche Täter der Gemeinde Münchehof handelt. Bislang sind noch keine Personen zu Schaden gekommen, dies ist jedoch mehr dem Zufall geschuldet, denn der Vorsicht der Täter. Gerade beim unzulässigen Umgang mit Brandmitteln oder Brandkörpern besteht immer die Gefahr, dass es bei der Anwendung zu einem unkontrollierten Verlauf und dann zu erheblichen Schäden oder Verletzungen führt. Daher ist es ein wichtiges Anliegen der hiesigen Polizei, die Bürgerschaft auf diesen Umstand aufmerksam zu machen und auf ein umsichtiges Verhalten hinzuweisen. Die bisherigen Maßnahmen durch Bestreifung der Umgebung um das Schulgelände hatten bislang nicht den gewünschten Erfolg, so dass über entsprechende zusätzliche Alternativen nachgedacht werden muss, insofern die Taten fortgeführt festgestellt werden.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der oben bezeichneten Sachverhalte führen können, wenden sie sich bitte an das

Polizeikommisariat Seesen Frankfurter Straße 4 / 38723 Seesen Tel.: 05381 / 944-0 (SK)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell