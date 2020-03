Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Eisdiele

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Montagabend (21.30 Uhr) bis Dienstagmorgen (8.10 Uhr) ist in eine Eisdiele an der Burgfreiheit in Odenkirchen eingebrochen worden.

Der Täter schlug die Glaseingangstür ein, entwendete das Wechselgeld aus der Kasse - und stellte anschließend offenbar die Eismaschine an.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

