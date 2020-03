Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw-Aufbrüche in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

An der Einruhrstraße in Odenkirchen haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag (02.03.2020) auf Dienstag (03.03.2020) die Scheiben von fünf Autos eingeschlagen. Die Täter erbeuteten Geld, Schmuck und andere persönliche Gegenstände. Die Tatzeiträume liegen zwischen 21.15 Uhr und 8 Uhr.

Im gleichen Tatzeitraum schlugen Täter auf dem Parkplatz des Bahnhofs Odenkirchen an der Kohrbleiche die Scheibe eines weiteren Autos ein. Dort wurde nichts entwendet.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an 02161-290. (km)

