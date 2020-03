Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frau vor Apotheke in Rheydt angegangen worden

Mönchengladbach (ots)

Eine 56-jährige Frau ist am gestrigen Dienstag (03.03.2020) gegen 17 Uhr vor einer Apotheke am Marienplatz in Rheydt von einer anderen Frau angegangen und beschimpft worden.

Die 56-Jährige hatte in der Apotheke eingekauft. Mit ihr in der Kassenschlange wartete die Täterin und pöbelte laut, was die 56-Jährige den Mitarbeitern der Apotheke mitteilte. Daraufhin entstand ein Streit und die Täterin schlug, beleidigte und beschimpfte die 56-Jährige vor der Apotheke.

Unmittelbar bevor die Polizei eintraf, war die Täterin in einen Bus der Linie 4 in Fahrtrichtung Giesenkirchen gestiegen. Als die Beamten den Bus anhielten, war die Frau bereits wieder ausgestiegen.

Die 56-Jährige beschreibt die andere Frau wie folgt: circa 40 Jahre alt und schulterlange grau/braune Haare. Sie sei mit einem grauen Mantel bekleidet gewesen, habe eine Tasche dabei gehabt und den Eindruck gemacht, unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen zu stehen.

Die Polizei sucht Zeugen oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie bittet diese, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

