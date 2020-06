POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 21.06.2020

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 19.06.2020, und Samstag, 20.06.2020, streifte ein derzeit unbekannter Kraftfahrzeugführer ein Fahrzeug, welches ordnungsgemäß in der Straße An den Teichen in Seesen abgestellt war. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Samstag, 20.06.2020, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 63jähriger Kradfahrer die B 248 aus Hauhausen kommend in Richtung Lutter. An dem Abzweig Nauen beabsichtigte ein vorausfahrender Verkehrsteilnehmer nach links in Richtung Ortschaft Nauen abzubiegen. Der Kradfahrer übersah diesen Umstand und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro. Der Kradfahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde zunächst einem Krankenhaus zugeführt.

