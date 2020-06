Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 21.06.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 20.06.2020, kam es in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Clausthal-Zellerfeld. Ein PKW Nissan wurde hierbei nicht unerheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der oder die Unfallverursacher(in) entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem PK Oberharz unter der Telefonnummer 05323/94110-0 in Verbindung zu setzen.

- i.A. Weidenfeller, PK -

