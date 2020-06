Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Seesen

Goslar (ots)

Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer

In der Zeit vom 10.06.2020, 14.00 Uhr, bis 11.06.202, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Holzbank auf dem Gelände der Grundschule Münchehof, indem sie darauf mehrere Mundschutzmasken in Brand setzten, welche dann die Bank beschädigten. Täterhinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440

Verkehrsunfallflucht

Am 19.06.2020 gegen 11.00 Uhr befuhr ein weißer Lkw rückwärts die Distelecke in Münchehof. Hierbei stieß er gegen einen parkenden VW Polo. An dem Polo wurde dadurch die Heckklappe und die Heckscheibe beschädigt. Geschätzte Schadenshöhe ca. 2000 Euro. Der Fahrer des Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 19.06.2020, um 16.50 Uhr, befuhr ein hier amtsbekannter 43jähriger Seesener wiederholt mit seiner elektronischen Mobilitätshilfe öffentliche Straßen, obwohl er erheblich unter Alkoholeinfluß stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 2,00 Promille. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Goldschmidt, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell