POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg für den 20./21. Juni 2020

Pressemitteilung des PK Bad Harzburg für den 20./21. Juni 2020

Sachbeschädigung an PKW - Am Samstag den 20.06.20, um 09.00 Uhr, stellte der Halter eines PKW aus Gifhorn die Beschädigung der Windschutzscheibe fest. Der PKW war über Nacht auf einem Parkplatz in Bad Harzburger Ortsteil Westerode zum Parken abgestellt. Die Beschädigung war dem Schadensbild zufolge mutwillig durch bislang unbekannten Täter begangen wurden. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 300, -- EUR eingeschätzt. Durch den Geschädigten wurden Täterhinweise geäußert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

