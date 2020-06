Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Samstag, den 20.06.2020, 10:00 Uhr, bis Sonntag, den 21.06.2020, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Diebstahl Langelsheim.

Zwischen Donnerstag, den 18.06.2020, und Samstag, den 20.06.2020, wurde eine Wildkamera an der Granetalsperre gestohlen. Die Kamera war im Bereich des gegenüber der Staumauer gelegenen Ausläufers der Talsperre aufgestellt.

Ruhestörungen Goslar.

Im Stadtgebiet kam es ab Mitternacht zu mehreren Ruhestörungen, vornehmlich durch das Abspielen lauter Musik. In allen Fällen zeigten sich die Verursacher einsichtlich und stellten die Ruhe wieder her.

Sachbeschädigungen Goslar.

Im Stadtgebiet kam es in der Nacht zu insgesamt 2 Sachbeschädigungen an Pkw. In der Rosentorstraße wurden die vorderen Scheibenwischer eines Pkw abgeknickt, in der Bäckerstraße wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Pkw beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

