POL-PPWP: 19-Jähriger muss Autoschlüssel abgeben

Ein junger Autofahrer aus dem Landkreis musste am Wochenende seinen Autoschlüssel an die Polizei übergeben. Der 19-Jährige hatte die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen, weil er zusammen mit zwei Kumpels mitten in der Nacht mit nacktem Oberkörper auf einem Parkplatz in Weilerbach stand - daneben ein Pkw mit geöffneten Türen.

Als die Polizeibeamten das Trio einer Kontrolle unterzogen, stellten sie fest, dass alle drei Personen stark alkoholisiert waren. Der 19-Jährige gab sich als Halter des Fahrzeugs zu erkennen. Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,62 Promille. Um zu verhindern, dass er sich in seinem Zustand ans Steuer setzt, wurde der Zündschlüssel vorsorglich sichergestellt. |cri

