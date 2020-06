Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 65 Zoll großen Fernseher gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben irgendwann in den vergangenen vier Wochen aus einem Keller in der Königsberger Straße einen 65 Zoll großen Flachbildfernseher der Marke "Telefunken" gestohlen. Wie die Diebe in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses gelangten ist aktuell nicht geklärt. Was die Täter vermutlich nicht wussten: Das Fernsehgerät mit der stattlichen Bilddiagonale von 164 Zentimetern ist defekt. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

