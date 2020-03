Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrserziehung in KiTas gestalten 20 angehende Erzieherinnen und Erzieher der BBS Gesundheit und Soziales erfolgreich zu pädagogischen Fachkräften für Verkehrserziehung ausgebildet

Nordhorn (ots)

Zum mittlerweile siebten Mal wurden Auszubildende der Fachschule Sozialpädagogik zu pädagogischen Fachkräften für Verkehrserziehung ausgebildet. Katharina Bölle, stellvertretende Schulleiterin der Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales, überreichte die Urkunden am Mittwoch im Rahmen einer kleinen Feierstunde. "Ich freue mich sehr über Ihr großes Engagement. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrserziehung. Ich wünsche Ihnen bei der praktischen Umsetzung in Ihren zukünftigen Einrichtungen allzeit viel Erfolg", so Bölle.

Das freiwillige Qualifizierungsangebot umfasst einige verkehrspädagogische Eckpfeiler. Hauptaufgabe ist es, Kindern und Eltern Gefahren aufzuzeigen und sie zu lehren, diese zu vermeiden. Dabei werden entsprechende Situationen in einem Schonraum simuliert. Ferner werden Körperkoordination und Motorik durch unterschiedliche praktische Übungen gefördert. Für optimale Rahmenbedingungen sorgt dabei ab sofort die Einbeziehung des "Roter Ritter Mobiles". Der mit verkehrspädagogischen Materialien ausgestattete PKW-Anhänger wird den Kindertagesstätten zu Zwecken der Verkehrserziehung kostenlos zur Verfügung gestellt. Buchungen sind über die Verwaltung der Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales (verwaltung@bbsgs-nordhorn.de) möglich.

Edgar Eden, Verkehrssicherheitsberater der Polizei Nordhorn und sein Pendant der BBS, Jörg Siefker, wünschten den jungen Absolventinnen und Absolventen viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben. "Wir als Polizei freuen uns riesig auf die zukünftige Zusammenarbeit", so Eden.

