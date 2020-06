POL-GS: Pressebericht PI Goslar

Polizeiinspektion Goslar

Einbruch in Hotel in Festenburg In der Nacht zum Montag, gegen 03.30 Uhr, wurde ein Gast eines Hotels in Festenburg im Oberharz durch laute Geräusche geweckt. Deutlich hörte er vier laute Schläge innerhalb des Gebäudes. Er mutmaßte, dass es sich um Baumaßnahmen handelte und schlief wieder ein, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Als dann die ersten Hotelmitarbeiter gegen 06 Uhr ins Hotel kamen, stellten sie fest, dass in das Hotel eingebrochen worden war. Im Gebäudeinnern waren zahlreiche Behältnisse und Zwischentüren gewaltsam geöffnet worden. Letztendlich wurde aus einem Tresorwürfel ein größerer Barheldbetrag gestohlen. Durch das gewaltsame Vorgehen entstand zudem ein hoher Sachschaden.

