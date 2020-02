Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200223 - 0183 Frankfurt-Innenstadt: Durch Messer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei junge Männer im Alter von 29 und 26 Jahren hielten sich am Samstag, den 22. Februar 2020, gegen 19.25 Uhr, am Mainkai, in Höhe der Hausnummer 4, auf.

Zu dem genannten Zeitpunkt erschien eine bislang unbekannte Person, die auf die beiden Männer aggressiv einredete. Schließlich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte dem 29-Jährigen mehrere Messerstiche in den Rücken versetzte.

Dem 26-Jährigen fügte der Angreifer eine Bisswunde an der rechten Hand zu.

Der 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Hintergrund der Tat ist bislang noch ungeklärt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Der Täter wird beschrieben als ca. 25 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Schwarze, schulterlange, lockige Haare, sogenannter Afrolook. Dunkler Teint, sprach akzentfrei Deutsch. Trug eine schwarze Jacke oder Pullover mit der mehrfachen weißen Aufschrift "BALENCIAGA".

Der Unbekannte befand sich in Begleitung einer weiblichen Person.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75553110 bzw. mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell