Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor/Voßbarg - Kleinen Würfeltresor erbeutet

Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, wurde zwischen 22.30 und 10.00 Uhr, in ein älteres Bauernhaus in der Westerender Straße in Voßbarg eingebrochen. Der bzw. die Täter beschädigten eine Fensterscheibe zum Scheunenbereich und stiegen in das Gebäude ein. Anschließend entwendeten die Einbrecher einen kleinen, grauen Würfeltresor. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung Tat nimmt die Polizei in Wiesmoor unter 04944/9169110 entgegen.

