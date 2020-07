POL-AUR: Norden - Auto beschädigt; Norden - Unfallflucht auf Norddeicher Straße

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Auto beschädigt

Ein Auto ist am Samstag in Norden bei einem Unfall beschädigt worden. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein Junge mit einem Mountainbike auf dem Siedlungsweg in Richtung Addingaster Weg und stieß vor einem Wohnhaus gegen einen schwarzen Opel Zafira. Der Wagen wurde dabei hinten links beschädigt. Der Junge fuhr weiter. Er soll etwa zehn Jahre alt gewesen sein und eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norden - Unfallflucht auf Norddeicher Straße

Ein schwarzer VW Touran wurde am Dienstag auf der Norddeicher Straße in Norddeich beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkstreifen parallel zur Fahrbahn und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zu dem Unfall kam es zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 218. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

