Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald: Sachbeschädigung in Hinterzarten

Freiburg (ots)

Unbekannte Täterschaft hatte während der Nachtzeit am 27.08.2020, zwischen 00.00 Uhr bis 05.40 Uhr, in Hinterzarten auf der Kreisstraße im Bereich Campingplatz Weiherhof zwei Straßenlaternen beschädigt. Auf der Fahrbahn konnten noch mehrere kleinere Steine aufgefunden werden, so dass die Täter die Straßenlaternen mittels Steinwürfen beschädigt haben dürften. Die Schadenshöhe beziffert sich auf ca. 1.000,00 EUR. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet unter Tel. 07651/93360 um sachdienliche Hinweise.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Ingo Hoffmann

Telefon: 07651/9336-140





Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell