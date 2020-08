Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Mit Handy und Alkohol am Steuer

Freiburg (ots)

March - Am Mittwoch, 26.08.2020, um 14:45 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Breisach in Mach-Hugstetten ein Pkw-Fahrer auf, der während der Fahrt sein Handy bediente. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der 51-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Das Ergebnis des Alkoholtests erbrachte einen Wert von 0,62 Promille. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld, einem einmonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell