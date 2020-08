Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Aftersteg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer stürzte am Mittwoch, 26.08.2020, gegen 14.45 Uhr, auf der L126 bei Aftersteg. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann von Aftersteg in Richtung Todtnau. Auf gerader Strecke bremste er, möglicherweise wegen eines auf der Straße liegenden und verlorenen Schuhes. Bei der Bremsung verlor der 34-jährige Mann die Kontrolle und wurde von seiner Maschine abgeworfen. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Verlierer des Schuhs konnte bislang nicht gefunden werden. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein hat den Unfall aufgenommen.

