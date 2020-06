Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Hubschraubereinsatz nach Flucht von einer männlichen Person-

Frankenthal (ots)

Am 24.06.2020, gegen 09.25 Uhr, wird durch einen Zeugen mitgeteilt, dass ihm in der Stettiner Straße zwei männliche Personen aufgefallen seien, welche auffällig in die dortigen Eingangsbereiche und Gärten geschaut hätten. Aufgrund der Beschreibung des Zeugen können die beiden Personen in Höhe der Pestalozzistraße, Ecke Nordring kontrolliert werden. Es handelt sich bei den beiden um zwei 34-jährige Männer aus Worms. Im Rahmen der Überprüfung der Personen kann festgestellt werden, dass gegen einen der beiden ein Haftbefehl besteht. Als ihm dies eröffnet wird, gelingt es ihm sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Durch Hinzuziehen von Unterstützungskräften und eines Hubschraubers wird intensiv nach dem 34-jährigen gefahndet. Letztendlich kann er bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufgegriffen werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht zu keinem Zeitpunkt. Beschreibung der Person: dunkle kurze Haare, etwa 172 cm groß, schlank, Tätowierungen an Hals und Armen, möglicherweise 3-Tage-Bart.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

