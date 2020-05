Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle auf der A81 Gem. Möglingen, in Schönaich und in Möglingen; Fahrzeugbrand in Sachsenheim und Sachbeschädigung in Leonberg

Ludwigsburg (ots)

BAB 81, Gem. Möglingen: Unfall aufgrund Alkoholeinwirkung

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag gegen 01:25 Uhr auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 31-jähriger Fahrer eines VW Polo befuhr den mittleren Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen. Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr dahinter. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung fuhr der 23-Jährige Golf-Fahrer auf den vor ihm fahrenden 31-Jährigen auf. Nach der Kollision schleuderte der Golf in die Mittelleitplanke. Im Anschluss kam er mit seinem Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dem 23 Jahre alten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 28.000 Euro.

Schönaich: Betrunkener Motorradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Am frühen Freitagmorgen gegen 01:44 Uhr befuhr ein 37-jähriger Suzuki-Fahrer die Siemensstraße in Schönaich. Er kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Lkw. Anwohner nahmen den Zusammenstoß wahr und verständigten den Rettungsdienst und die Polizei. Durch den Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Da an der Unfallstelle beim Motorradfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde sein Führerschein einbehalten und er musste sich zudem im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem in Möglingen:

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand in der Nacht auf Freitag gegen 01.20 Uhr, als der 19 Jahre alte Lenker eines BMW von der Landesstraße 1140 in die Ludwigsburger Straße in Möglingen einbog und im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug geriet zunächst in Richtung Gegenverkehr, beim anschließenden Gegenlenken an den Bordstein und in der Folge prallte das Fahrzeug noch gegen einen Zaun. Am BMW entstand Totalschaden. Durch den Verkehrsunfall wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Sachsenheim: Fahrzeuge auf Parkplatz ausgebrannt

Ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro entstand am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Großsachsenheim. Aus ungeklärter Ursache geriet vermutlich zunächst ein geparkter Mercedes in Brand. Während das Fahrzeug komplett ausbrannte traten die Flammen auf ein daneben geparkten Ford über. Beide Pkw wurden stark beschädigt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Am Brandort waren die Feuerwehr Sachsenheim sowie eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen/Enz im Einsatz.

Leonberg: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde am Kirchplatz in Rutesheim durch bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines geparkten BMW eingeschlagen. In diesem Zusammenhang bittet der Polizeiposten Rutesheim Zeugen, sich unter 07152 / 999100 zu melden.

