Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz-Horrheim: Pkw fängt nach Unfall Feuer

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr kam es zu einem spektakulären Unfall mit hohem Sachschaden. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes-Benz A35 AMG die Kreisstraße 1682 von Kleinglattbach in Richtung Horrheim. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte er dort mehrere Fahrzeuge und verlor am Kreisverkehr zur L1131 die Kontrolle über seinen Pkw. Er überfuhr zuerst eine Verkehrsinsel, beschädigte die darauf angebrachten Verkehrszeichen und schanzte im Anschluss über den Kreisverkehr. Der Mercedes flog etwa zwölf Meter durch die Luft und kam im Grünbereich rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Infolge des Verkehrsunfalls fing der A35 dann Feuer und brannte komplett aus. Der Sachschaden am Fahrzeug sowie die Fremdschäden an den Verkehrseinrichtungen und im Grünbereich werden auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt. Die 20-jährige Beifahrerin im Mercedes verletzte sich leicht an der Hand und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 38 Wehrleuten vor Ort. Mit dem Rettungswagen wurde auch ein Notarztwagen verständigt. Ein Abschleppdienst wurde mit der Bergung des ausgebrannten Wracks beauftragt.

