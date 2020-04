Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Radfahrer Vorfahrt genommen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich übersah der 50-jährige Fahrer eines Transporters den 53-jährigen Radfahrer, als es am Donnerstag gegen 9:00 Uhr in der Benninger Straße in Freiberg am Neckar zu einem Verkehrsunfall kam. Der Transporter folgte der Ludwigsburger Straße in Richtung der Einmündung zur Mühlstraße und Benninger Straße, während der Radfahrer über die bevorrechtigte Mühlstraße kam und weiter in die Benninger Straße wollte. Als der 50-jährige mit seinem Transporter zum Abbiegen in die Kreuzung einfuhr, kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Der 53-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell