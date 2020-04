Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Nach Streit Scheibe vom Linienbus eingeschlagen; Renningen: Unbekannter zerkratzt Audi

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Nach Streit Scheibe vom Linienbus eingeschlagen

Nach einer Streitigkeit mit dem Busfahrer der Linie 760 in Richtung Neuenhaus am Mittwoch gegen 14:30 Uhr, verließ ein bislang unbekannter Tatverdächtiger den Bus in Schönaich in der Böblinger Straße und beschädigte beim Aussteigen den Bus. Der anscheinend alkoholisierte Mann schlug eine der Scheiben der Eingangstüre vorne ein. Der Unbekannte wurde als circa 170cm groß beschrieben, mit dunklem Teint, sowie bekleidet mit grauer Jacke und rotem Halstuch. Weiter habe er "dreadlocks" getragen, wobei ein Teil der Haare seitlich abrasiert gewesen sein soll. Der Polizeiposten Schönaich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 67700 0 zu melden. Die Höhe des Sachschadens war bislang noch nicht beziffert.

Renningen: Unbekannter zerkratzt Audi

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Mittwoch gegen 5:20 Uhr einen Audi, der in Renningen in der Voräckerstraße abgestellt war. Der Täter verwendete vermutlich einen spitzen Gegenstand und beschädigte damit beide Türen auf der Beifahrerseite. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen können sich an den Polizeiposten Renningen unter Tel. 07159 8045 0 wenden.

