Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Polizeieinsatz nach Verdacht der häuslicher Gewalt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 27.08.2020, kam es in einem Wohnkomplex in der Gretherstraße zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es am frühen Morgen zwischen zwei Eheleuten zunächst zu einem Streit, bei welchem die Frau auch leicht verletzt wurde. Anschließend soll sich der Mann mit einem Messer selbst schwere Schnittverletzungen zugefügt haben, welche die sofortige Versorgung durch einen Notarzt erforderlich machten. Im Einsatz waren auch mehrere Polizeistreifen. Der Mann wurde ins Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

