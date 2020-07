Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher stehlen E-Bikes

Düren (ots)

Zwischen dem 18.07. und dem 23.07. entwendeten unbekannte Täter aus einer ausgebauten Garage in Niederau zwei E-Bikes. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Donnerstagabend wurde die Polizei nach Niederau zu einem Wohnhaus in der Teichstraße gerufen. Hier waren unbekannte Täter in der Zeit vom 18.07. und Donnerstagabend vermutlich durch den Garten auf die Terrasse des Hauses gelangt. Dort beschädigten sie die Glasscheibe einer Terrassentür, griffen durch das entstandene Loch hindurch und öffneten die Tür. Im Gebäude angekommen versuchten sie mithilfe von Werkzeugen eine verschlossene Zwischentür zu öffnen was ihnen allerdings misslang.

Die Unbekannten entfernten sich daraufhin durch ein Garagentor, welches sie von innen öffneten und später von außen wieder verschlossen. Für ihre Flucht in nicht bekannte Richtung nutzten sie dann ihre Diebesbeute in Gestalt zweier E-Bikes.

Hinweise auf den Einbruch und/oder die Täter werden jederzeit an den Polizeinotruf 110 erbeten.

