Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Emmendingen/ Waldkirch: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 19.08.2020, im Zeitraum zwischen 12:00 - 13:00 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Stahlhofstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Einparken seines Fahrzeuges einen ordnungsgemäß geparkten weißen Ford C-Max im Bereich des rechten hinteren Radlaufs. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro. Am geschädigten Fahrzeug konnten grüne Lackspuren sichergestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen oder ggf. den Unfallverursacher sich unter der Rufnummer: 0761 882 3100 zu melden.

