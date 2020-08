Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verlorene Radzierblende verursacht Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.08.2020, gegen 13 Uhr, fuhr eine VW-Fahrerin im Wiesetunnel von Weil in Richtung Lörrach. Vermutlich an einem weißen Mercedes-Transporter im Gegenverkehr löste sich eine Radzierblende und stieß heftig gegen VW der Frau. Hierdurch wurde die Stoßstange, ein Scheinwerfer und die Motorhaube beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht nun den Besitzer der bei dem Unfall zerstörten Radzierblende oder weitere Personen, die Hinweise zu dem weißen Transporter geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell