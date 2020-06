Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Nieukerk - Täter zünden Einmal-Grills im Wald an

Zeugen gesucht

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Sonntag (31. Mai 2020) gegen kurz nach 08:00 Uhr bemerkte ein Spaziergänger Rauch in einem Waldstück an der Ecke Fulkenbruchsweg/Homesdyck. Offenbar hatten unbekannt Täter dort zwei Einweg-Grills mit Ästen und trockenem Holz bedeckt und dann angezündet. In der Nähe des Brandortes wurden im Dickicht zudem mehrere Flachen Grillanzünder gefunden. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen werden daher gebeten, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell