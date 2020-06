Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wohnungseinbruch

Kleve (ots)

Unbekannte sind am Freitag, 29.05.2020, in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Triftstraße eingebrochen. Die Mieter hatten die Wohnung gegen 06.30 Uhr verlassen und den Einbruch nach ihrer Rückkehr gegen 15.00 Uhr polizeilich gemeldet. Die Verdächtigen durchsuchten nahezu alle Behältnisse und erbeuteten Bargeld, Schmuck sowie zwei Fahrzeugschlüssel. Ein Notebook hatten die Einbrecher bereits zum Abtransport bereit gelegt. Dieses verblieb jedoch am Tatort. Womöglich wähnten sich die Verdächtigen entdeckt. Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040.

