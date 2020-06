Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Kleve (ots)

Bereits im Zeitraum vom Mittwoch 27.05., 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 28.05.2020, 18:00 Uhr, ereignete sich auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Mehrfamilienhauses auf der Querallee ein Verkehrsunfall mit Flucht. Die Besitzerin eines violetten VW Polo hatte ihr Fahrzeug in einer dortigen Parktasche abgestellt und die frischen Unfallschäden am Heck am Donnerstag festgestellt. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, die schwarze Lackspuren vom Verursacherfahrzeug gesichert hat, sucht jetzt Zeugen. (SI)

