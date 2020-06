Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung

Elektronische Geräte gestohlen

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagmittag und Sonntag (31. Mai 2020) gegen frühen Abend hebelten unbekannte Täter offenbar die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße auf. Danach brachen sie mit roher Gewalt die Tür zu einer Wohnung auf und entwendeten unter anderem einen Fernseher, einen Laptop und ein iPad. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

