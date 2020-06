Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Gestohlenen Anhänger auf Kreuzung zurückgelassen

Goch (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen haben Unbekannte am späten Freitagabend, 29.05.2020, den soeben erbeuteten Fahrzeuganhänger im Kreuzungsbereich Weezer-/Südstraße zurückgelassen. Der Besitzer des Hängers hatte gegen 22.45 Uhr über die Hecke seines Grundstücks an der Weezer Straße einen dunkelhaarigen Mann beobachtet, der sich an seinem Anhänger zu schaffen machte und diesen bereits an einen silbernen BMW mit niederländischen Kennzeichen angekuppelt hatte. Als der Verdächtige durch den Geschädigten angesprochen wurde, bestieg er den BMW auf der Beifahrerseite und das Fahrzeug fuhr weg. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt weitere Zeugen. (SI)

