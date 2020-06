Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fahrversuch endete im Krankenhaus

Emmerich (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 21 Jahre junger Mann am Sonntagnachmittag, 31.05.2020, in das Krankenhaus gebracht werden. Er hatte sich am Rande eines Treffens mit Bekannten auf der Kupferstraße gegen 16.40 Uhr auf ein vor Ort abgestelltes Motorrad gesetzt und die Maschine ohne Schutzkleidung oder Helm in Bewegung gesetzt. Dann verlor er die Kontrolle über das Gefährt und stürzte eine Böschung hinunter. Das Unfallopfer besitzt keinen Führerschein. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell