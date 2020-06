Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Brand auf Fensterbank in Fahrschule

Emmerich (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu (Pfingst)Montag, 01.06.2020, offenbar zunächst ein Loch in die Scheibe einer an der Ecke Oelstraße/Neuer Steinweg befindlichen Fahrschule geworfen und im Anschluss auf der dahinter liegenden Fensterbank einen Brand gelegt, der durch die als erstes am Ort des Geschehens eintreffende Funkstreife bekämpft werden konnte. Die Feuerwehr löschte den Brandherd vollständig ab. Der Innenraum der Fahrschule wurde vollkommen verrußt. Ob weitere Schäden entstanden sind, bedarf der Überprüfung. Ein Anwohner hatte kurz nach 03.00 Uhr mehrere Männerstimmen gehört und kurz darauf einen Knall wahrgenommen, auf der Straße aber niemanden mehr gesehen. Die Kripo Kalkar, Telefon 02824-880, sucht jetzt weitere Zeugen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. (SI)

