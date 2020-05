Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Schwerer Verkehrsunfall

Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Uedem (ots)

Am Samstag, 30.05.20, kam es um 17:20 Uhr an der Kreuzung Am Kirchenhecken / Bünnert zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Sonsbeck schwer verletzt wurde. Er wurde von einem 31 Jahre alten Autofahrer aus Goch, der nach links in die Straße Bünnert abbiegen wollte, übersehen und von seinem Skoda erfasst. Die Verletzungen des Sonsbeckers erwiesen sich als so schwerwiegend, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße Am Kirchenhecken im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt werden.

