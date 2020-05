Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mercedes überschlägt sich nach Unfallflucht

Alkoholisierter Fahrer leicht verletzt

Kranenburg (ots)

Nachdem ein 30jähriger Kranenburger am Freitag, 29.05.2020 um 21:25 Uhr mit seinem PKW Mercedes beim Wenden auf der Großen Straße in Kranenburg zwei PKW beschädigt hatte, fuhr er weiter über die Klever Straße auf die B 9 in Richtung Kleve. Im Bereich einer Linkskurve geriet der PKW auf den Seitenstreifen und überschlug sich. Hierbei zog der 30Jährige sich leichte Verletzungen zu. Da er offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe entnommen, der PKW wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B9 gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet.

