Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Unbekannter Fahrer gerät auf Gegenfahrspur

Emmerich-Elten (ots)

Bereits am 22. Mai 2020 gegen 16:00 Uhr war ein 34-jähriger Niederländer mit seinem schwarzen Ford Fiesta auf der Straße Neustadt in Richtung Zevenaarer Straße unterwegs, als ihm im Kreuzungsbereich zur Wasserstraße ein anderes Fahrzeug entgegen kam. Dieses fuhr auf dem Fahrstreifen des 34-Jährigen und touchierte dessen Wagen auf der gesamten Länge. Dabei entstand ein Schaden am Ford, der unbekannte Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten. Der 34-Jährige beschreibt den anderen Fahrer als männlich und etwa 18 bis 25 Jahre alt. Er trug eine Baseball-Cap. Der unbekannte Fahrer und eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

