Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus Kfz

Täter nutzen kurzen Moment, um Handtasche zu entwenden

Kevelaer (ots)

Den kurzen Moment, in dem die Geschädigte auf dem Parkplatz eines Discounters an der Gelderner Straße ihren Einkaufswagen zurückbrachte, nutzen unbekannte Täter am Mittwochmittag (26. Mai 2020), um die Geldbörse aus dem Kofferraum ihres Autos zu stehlen. Zuvor hatte die Frau ihren Einkauf im Fond des 5er BMW verstaut und das Portmonee dazugelegt. Zuhause bemerkte die Frau dann, dass die Geldbörse fehlte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden. (cs)

