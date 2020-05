Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kraftstoffdiebstahl

Täter bohren Loch in Tank

Kleve-Kellen (ots)

Nachdem am Dienstag bereits Dieseldiebe an der Van-den-Bergh-Straße ihr Unwesen trieben, schlugen sie am Mittwoch (27. Mai 2020) erneut zu. An einem Kühlauflieger bohrten sie offenbar in den Morgenstunden ein Loch in den Tank und entwendeten eine bislang unbekannte Menge des Kraftstoffs. Die Feuerwehr musste auch diesmal ausrücken, um den auslaufenden Diesel abzustreuen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

